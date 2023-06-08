"Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289

Оливейра возвращается в октагон после поражения Махачеву, и он голоден как никогда. В это воскресенье в со-главном бою с Бенеилом Дариушем бывший чемпион покажет, достоин ли он вновь побороться за титул. Читайте прогноз от Фараби Давлетчина и настраивайтесь на очередной эпичный вечер UFC 289.

Чарльз Оливейра (33-9-0)

Дебютный бой Оливейры в промоушене UFC был с американцем Дарреном Элкинсом. Уже в 1-м раунде он провел лучший прием вечера, сделав рычаг на локоть. Спустя месяц Оливейра одолел в 3-м раунде Эфрайна Эскудеро удушающим приемом со спины. Казалось бы, все идет к чемпионскому титулу. Но затем он терпит 2 поражения, и восторженные голоса экспертов утихают.

Чарльз не падает духом и вскоре приобретает репутацию одного из самых зрелищных бойцов. В 2018 его карьера резко идет на взлет после 8 побед подряд, причем 6 из них объявляют боями вечера! Его звездный час наконец наступил в бою с Майклом Чендлером, где Оливейра выиграл пояс в легком весе.

Первая защита против Дастина Порье прошла успешно, как и поединок с Джастином Гейджи. Но после боя Оливейру лишили титула из-за не сделанного веса. Далее бразилец встретился с Исламом Махачевым, которому проиграл во втором раунде и с которым встретится вновь в случае победы над Дариушем.

Бенеил Дариуш (22-4-1)

Иранец Бенеил Дариуш занялся джиу-джитсу в 2007-м и начал активно выступать в соревнованиях, включая чемпионат мира среди синих поясов, где взял первое место. С 2008 года он стал профессионально выступать в ММА, накопив 6 успешных боев в малоизвестных промоушенах. А в 2014 году получил официальный контракт от UFC.

В дебютном противостоянии с Чарли Бреннеманом Дариуш быстро завалил оппонента. Но уже следующая схватка закончилась поражением Рамзи Ниджему. После Бенеил вновь пошел на взлет и выиграл 5 побед подряд, среди которых были топ-бойцы того времени – Джим Миллер и Майкл Джонсон. А затем последовал еще один провальный год - 2 поражения и одна ничья.

Взлеты и падения преследовали его на протяжении всей карьеры. Пришлось подниматься заново по бойцовой иерархии. В итоге последующие 8 побед подряд были признаны лучшими выступлениями вечера. На UFC 262 единогласным решением судей иранец победил Тони Фергюссона, а после – Матейша Гамротона. Теперь ему осталось выиграть еще один бой, чтобы сразиться за чемпионский титул.

Прогноз

Бой будет среди двух первоклассных джитсеров. Оба имеют черные пояса, оба становились чемпионами мира по БЖЖ. У Оливейры преимущество по длине рук на 5 см и лучший прессинг на старте. Он смело рвется вперед, кидая двойки, колени, локти – с муайтай у экс-чемпиона все нормально.

Дариуш очень выносливый контрударник и отлично защищается от тейкдаунов. У него хорошо поставленные коронные джебы, оверхенды и аперкоты. Так что бой будет более или менее равный и затяжной. На мой взгляд, у экс-чемпиона чуть больше шансов на победу. Об этом говорят его предыдущие схватки с Гейджи, Порье и Чендлером.

Мои друзья из Parimatch предлагают крутые коэффициенты на бой Оливейра - Дариуш: П1 - 2.15, П2 - 1.75. А также 100% бонус к первому пополнению – заряжайте и наслаждайтесь просмотром!