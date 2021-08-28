Темиржан Даулет проиграл в финале дзюдоисту из Узбекистана и принес Казахстану второе серебро Паралимпиады-2020

Сегодня, 28 августа, казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет бился за золото Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 73 килограммов он встречался с Ферузом Саидовым из Узбекистана, которому уступил иппоном.

Напомним, что в 1/8 финала сопернику казахстанца Рамилю Гасимову из Азербайджана засчитали техническое поражение, так как он не вышел на поединок. В четвертьфинале Даулет победил немца Николая Корнхаса, а в полуфинале прошел грузина Георгия Калдани.

Ранее у Казахстана золото взял Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а серебро - Ануар Сариев (дзюдо).

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