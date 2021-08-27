На старте чемпионка Паралимпиады. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 28 августа

Завтра, 28 августа, состоится четвертый соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио. В составе казахстанской команды выступит победительница Паралимпийских игр в Рио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в борьбу за медали вступит Зульфия Габидуллина, взявшая в Рио золото в плавании. Также наши спортсмены выступят в дзюдо, пауэрлифтинге.
Расписание выступлений казахстанцев:
Плавание, женщины. 150 метров (комплексное плавание, SM4)
28 августа, 06:52 (по времени Нур-Султана) - Зульфия Габидуллина
Дзюдо, мужчины. До 73 килограммов
28 августа, 07:30 - Темиржан Даулет
Дзюдо, мужчины. До 81 килограмма
28 августа, 07:30 - Галымжан Смагулулы
Дзюдо, женщины. До 57 килограммов
28 августа, 07:30 - Даяна Федосова
Пауэрлифтинг, женщины. До 67 килограммов
28 августа, 13:30 - Раушан Койшыбаева
Добавим, что на данный момент в активе Казахстана две медали. Золото взял Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а серебро - дзюдоист Ануар Сариев.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!