Сколько получит обладатель первого серебра для Казахстана на Паралимпиаде-2020

Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 60 килограммов он уступил Вугару Ширинли из Азербайджана. Таким образом, за второе место он получит 150 тысяч долларов. Призовые за Паралимпиаду и Олимпиаду одинаковые в Казахстане.

Напомним, это вторая медаль и первое серебро в копилке сборной Казахстана. Ранее золото завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев.

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