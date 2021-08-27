Тренировался со Сметовым, брал медаль на Азии. История и принципы серебряного призера Паралимпиады Ануара Сариева

Сегодня, 27 августа, актив сборной Казахстана пополнился еще одной медалью Паралимпиады-2020 в Токио. На вторую ступень пьедестала поднялся дзюдоист Ануар Сариев в категории до 60 килограммов. Подробнее о герое - в материале Vesti.kz.

В дзюдо Сариев находится уже долгое время. Свой путь он начал еще в детском возрасте. И смог добиться больших успехов. До проблем со зрением спортсмен тренировался вместе со сборной Казахстана. Причем проходил подготовку вместе с обладателем двух олимпийских наград Елдосом Сметовым.

"До травмы я попадал в состав сборной Казахстана, принимал участие в сборах. На этих УТС тренировался вместе с Елдосом Сметовым и Айбеком Имашевым. С последним даже боролись на турнирах, конкурировали друг с другом в нашем весе".

К сожалению, закрепиться в составе и выступить на мировых турнирах он не смог. Этому помешала автокатастрофа, в которой получил серьезную травму глаза. Однако этот факт не сломил дзюдоиста. Наоборот, Сариев принял для себя решение остаться в большом спорте, продолжая свой путь в качестве паралимпийца.

В 2015 году он вошел в историю, выиграв медаль на Всемирных играх IBSA. Позже, в 2019-м, он повторил свой успех, заняв третье место. Также одним из важных достижений в его карьере является серебряная медаль чемпионата Азии-2019.

Родился Сариев в 1992 году в Атырау. В этом же городе он окончил Атырауский государственный университет, став выпускником факультета физической культуры.

В спорте придерживается некоторых принципов. В их число входят уверенность, уважение к сопернику и подготовка. Особый акцент он делает на подготовке, считая, что без тяжелого труда добиться успехов на татами очень сложно.

Сариев выступал на Паралимпиаде в Рио. Добиться успехов ему не удалось, однако он вписал свое имя в историю, став первым казахстанским паралимпийцем, кто смог завоевать лицензию на главные соревнования.

Так что медаль в Токио - это не только личный успех Ануара, но и пример прогресса, силы духа и профессионального роста.

Фото: vesti.kz, instagram.com/kazparalympics

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