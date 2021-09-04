Россия обошла США и поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады. У Казахстана рекорд

Сборная России опередила США и поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе российских паралимпийцев 117 наград, из которых 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.

Таким образом, сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. До этого лучшим достижением были 36 золотых медалей, завоеванные на Параиграх в Лондоне-2012.

Досрочную победу в медальном зачете одержала сборная Китая - 93 золотых, 56 серебряных и 50 бронзовых наград. Второй идет сборная Великобритании (41-38-43). В активе американцев 35 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Добавим, что Казахстан завершил Паралимпиаду-2020 с пятью медалями. Это лучший результат в истории казахстанской сборной. Так, золото завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев, серебро принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.

В медальном зачете сборная Казахстана делит 51-е место с Финляндией.

Паралимпийские игры в Токио завершатся завтра, 5 сентября.

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