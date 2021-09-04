Казахстан завершил выступление на Паралимпиаде-2020. Сколько завоевано медалей в Токио

Казахстан завершил выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним выступил таеквондист Нышан Омирали - в утешительном полуфинале весовой категории свыше 75 килограммов он уступил мексиканцу Франиско Педроса. Таким образом, казахстанец завершил борьбу за медали.

Паралимпиада-2020 завершится 5 сентября, но в заключительный день соревнований выступление казахстанских спортсменов не запланировано.

Всего Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Казахстана завоевала пять медалей: золото в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, серебро у дзюдоистов Ануара Сариева, Темиржана Даулета и Зарины Байбатиной, еще бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.

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Добавим, что досрочную победу в медальном зачете одержала сборная Китая, в копилке которой 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.

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