Стал известен победитель медального зачета Паралимпийских игр в Токио

Cборная Китая досрочно победила в командном зачете летних Паралимпийских игр в Токио, сообщает Р-Спорт.
На данный момент на счету Китая 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.
У идущей второй сборной Великобритании (40-36-41) уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.
Сборная Китая с 2004 года выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр.
Паралимпиада завершится в воскресенье.
У Казахстана пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.
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