Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию схватки казахстанского дзюдоиста Ануара Сариева за золото Паралимпиады-2020 в Токио.

Как сообщают Vesti.kz, он гарантировал стране вторую медаль соревнований. В борьбе за золото соперником Сариева в весовой категории до 60 килограммов станет Вугар Ширинли из Азербайджана.

В прямом эфире поединок покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала. Она начнется в 13:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть можно по этой ссылке.

Напомним, что первую медаль Казахстану на Паралимпиаде принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев, который завоевал золото.

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