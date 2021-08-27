Дзюдоист Ануар Сариев гарантировал Казахстану вторую медаль Паралимпиады-2020

Дзюдоист Ануар Сариев принес Казахстану вторую медаль Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале соревнований он победил представителя Венесуэлы Маркоса Бланко и вышел в финал соревнований, чем уже обеспечил себе призовое место - он будет бороться за золото, а в случае поражения получит серебро. Следующим соперником Сариева станет Вугар Ширинли из Азербайджана.



Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020

Напомним, что первую медаль Казахстану на Паралимпиаде принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев, который завоевал золото.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!