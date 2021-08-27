Казахстанские пловцы Далиев и Рахимбекова остались без медалей Паралимпиады-2020

Казахстанские пловцы Сиязбек Далиев и Алия Рахимбекова выступили в финале Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Далиев на дистанции 50 метров баттерфляем показал пятый результат (35.27), а Рахимбекова на дистанции 100 метров на спине стала восьмой (1:23.74).

Напомним, что Казахстан уже завоевал на Паралимпиаде две медали. Золото принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев, а серебряным призером стал дзюдоист Ануар Сариев.

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