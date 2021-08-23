В Казахстане в прямом эфире покажут Паралимпийские игры в Токио

Qazsport в прямом эфире покажет Паралимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Игры пройдет с 24 августа по 5 сентября. На Паралимпиаде Казахстан представят 26 спортсменов. Они выступят в семи видах. Семь лицензий получены в плавании, семь - в дзюдо, пять - в пауэрлифтинге, три - таеквондо, две - в легкой атлетике, две - в гребле на байдарках и стрельбе.

В соревнованиях по плаванию заявлены Сиязбек Далиев, Нурали Советханов, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова, Нурдаулет Жумагали, Ержан Салимгереев.

В дзюдо - Аманжол Жанбота, Зарина Байбатина, Даулет Темиржан, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы, Ерлан Утепов.

В пауэрлифтинге - Давид Дегтерев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина.

В таеквондо - Нурлан Домбаев, Нышан Өмирали, Камила Досмалова.

В легкой атлетике - Дастан Мукашбеков, Салтанат Әбілхасымкызы.

В каноэ - Спатай Бибарыс.

В стрельбе по мишени - Айсулу Жумабаева.

Во время церемонии открытия на Национальном стадионе Японии флаг Казахстана пронесет двукратный чемпион мира по таеквондо, трехкратный чемпион Азии, трехкратный победитель чемпионата Европы Нурлан Домбаев, а также серебряный призер Паралимпиады по пауэрлифтингу в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.

Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире 24 августа в 17:00 по времени Нур-Султана.

Всего в XVI Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из 136 стран мира, медали разыграют в 22 видах спорта.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!