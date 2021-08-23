Казахстан на Паралимпиаде в Токио. Кто будет знаменосцем и первым выйдет на старт

Во вторник, 24 августа, состоится открытие летних Паралимпийских игр в Токио. Казахстан на соревнованиях представят рекордное количество участников. Подробнее о том, кто будет знаменосцем и первым выйдет на старт, - в материале Vesti.kz.

Нашу страну представят 25 спортсменов в семи видах спорта. Впервые Казахстан отправился на данные соревнования в таком широком составе. Ранее рекорд составлял 12 атлетов. И пришелся он на Паралимпиаду-1996 в Атланте.

Открытие Паралимпийских игр намечено на 24 августа. Главная тема церемонии - "У нас есть крылья". Именно в таком ключе пройдет специальная программа. Знаменосцем сборной Казахстана будет двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаеквондо Нурлан Домбаев.

Казахстанские спортсмены прибыли в Токио несколько дней назад. Размещение всех участников Паралимпиады произошло в Олимпийской деревне, которая использовалась во время ОИ-2020. Ее полностью адаптировали под нужды прибывших атлетов: работает сервис-центр для оказания помощи с ремонтом инвалидных кресел, протезов.

При этом полностью соблюдаются все программы и алгоритмы безопасности членов делегаций. Любые проявления коронавирусной инфекции полностью пресекаются. Также всем необходимо строго следовать правилам профилактики заболевания.

Уже 25 августа на старт выйдут казахстанские спортсмены. В борьбу за медали вступит Роман Агалаков. Он выступит на дистанции 100 метров баттерфляем (S13).

Паралимпийские игры в Токио: кто представит Казахстан

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