Дзюдоистка из Казахстана проиграла на Паралимпийских играх в Токио

Казахстанская дзюдоистка Даяна Федосова проиграла вторую схватку на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой в весовой категории до 57 килограммов она была сильнее Хайитхон Хусанкызы из Кыргызстана - 11:0, а в четвертьфинале уступила Севде Валиевой из Азербайджана - 0:10.

Но соревнования для Федосовой не закончились, она проведет утешительную схватку с россиянкой Натальей Овчинниковой.

У мужчин Темиржан Даулет пробился в полуфинал олимпийского турнира, а вот Галымжан Смагулулы проиграл первый поединок французу Натану Петиту.

С анонсом выступлений казахстанцев на 28 августа можно ознакомиться здесь.

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