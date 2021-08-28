Казахстанский дзюдоист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020

Казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет будет биться за выход в финал Паралимпиады-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 73 килограммов его сопернику Рамилю Гасимову из Азербайджана засчитали техническое поражение, так как он не вышел на поединок. А в четвертьфинале Даулет победил немца Николая Корнхаса - 10:1.

Другой казахстанский дзюдоист Галымжан Смагулулы, выступавший в весе до 81 килограмма, выбыл из олимпийского турнира. В первой схватке он уступил французу Натану Петиту.

С анонсом выступлений казахстанцев на 28 августа можно ознакомиться здесь.

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