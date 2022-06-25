Зимняя Олимпиада-2026 получила новые дисциплины

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Сегодня 14:51

Программа зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо получила восемь новых дисциплин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В числе новых дисциплин: лыжный альпинизм (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина, смешанные командные соревнования по скелетону и женские сани-двойки. 

Общая квота спортсменов была установлена на уровне 2900 человек, что на восемь человек больше, чем количество спортсменов, принимавших участие в соревнованиях в Пекине.

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Метки:
МОК Зимние виды спорта Олимпиада-2026

Зимняя Олимпиада Олимпиада-2026
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Сегодня 14:51
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