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Олимпиада-2024
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Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт финалу казахского боксера на Олимпиаде-2024

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Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт финалу казахского боксера на Олимпиаде-2024 ©Сали Сабиров

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев дал интервью для YouTube-канала "Студия бокса Виктора Ялымова", в котором оценил финальный бой Олимпиады-2024 между украинцем Александром Хижняком и казахстанцем Нурбеком Оралбаем, передает Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев дал интервью для YouTube-канала "Студия бокса Виктора Ялымова", в котором оценил финальный бой Олимпиады-2024 между украинцем Александром Хижняком и казахстанцем Нурбеком Оралбаем, передает Vesti.kz.

Их поединок прошел в весе до 82 килограмм и завершился победой украинца раздельным решением судей. Так Хижняк стал олимпийским чемпионом, а казахстанец принес единственное серебро мужской сборной Казахстана по боксу.

- Одним из победителей олимпийского турнира стал украинец Александр Хижняк. Как вам его бокс вообще?

- Он заслужил. Честно, Хижняк заслужил. Он ради этого много чего отдал. В Токио в финале, сам знаешь, что случилось. Он ждал, терпел, но он заслужил, он чистым заслуженным чемпионом стал. Я, как боксер и тренер, был рад, когда он чемпионом стал.

Напомним, что мужская сборная Узбекистана завоевала пять из семи золотых медалей на минувших Олимпийских играх.

Олимпиада-2024 Бокс Узбекистан Украина Оралбай Нурбек
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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