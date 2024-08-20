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Олимпиада-2024
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Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей

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Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей ©Турар Казангапов

Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz

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Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz

Во время соревнований в Париже (Франция) многие призеры Игр жаловались на качество наград.

"Когда я был во Франции, медаль всегда висела на моей шее, даже в самолете я смотрел на нее, она хорошо выглядела. Но когда я уже приземлился в Алматы, когда меня встречали, много людей ее держали в руках, дома, на тое. И потом я уже посмотрел, она стерлась в некоторых местах. У бронзовой медали такое качество, не очень хорошее. Но дизайн медали очень крутой, мне сильно понравился. И в целом, какая медаль не была, она олимпийская, нам будет нравится в любом случае, даже если сломается", - сказал Кыргызбаев.

С дзюдоистом согласилась и Кызайбай.

"Я видела в социальных сетях, что спортсмены жаловались на качество медали. Потом, когда я сама ее получила и много раз в руках держала, если честно сказать, качество плохое. Снаружи она уже немного стерлась. Но в целом, медаль очень красивая, сколько медалей я выиграла в боксе - олимпийская медаль самая красивая", - отметила Назым.

Напомним, что Кызайбай и Кыргызбаев завоевали бронзовые награды. Также тройку призеров замкнули стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле. Серебряными призерами стали: гимнаст Нариман Курбанов, боксер Нурбек Оралбай и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. Единственное золото на счету дзюдоиста Елдоса Сметова.

Кызайбай Назым Олимпиада-2024 Кыргызбаев Гусман Бокс Дзюдо
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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