Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей
Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz
Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz
Во время соревнований в Париже (Франция) многие призеры Игр жаловались на качество наград.
"Когда я был во Франции, медаль всегда висела на моей шее, даже в самолете я смотрел на нее, она хорошо выглядела. Но когда я уже приземлился в Алматы, когда меня встречали, много людей ее держали в руках, дома, на тое. И потом я уже посмотрел, она стерлась в некоторых местах. У бронзовой медали такое качество, не очень хорошее. Но дизайн медали очень крутой, мне сильно понравился. И в целом, какая медаль не была, она олимпийская, нам будет нравится в любом случае, даже если сломается", - сказал Кыргызбаев.
С дзюдоистом согласилась и Кызайбай.
"Я видела в социальных сетях, что спортсмены жаловались на качество медали. Потом, когда я сама ее получила и много раз в руках держала, если честно сказать, качество плохое. Снаружи она уже немного стерлась. Но в целом, медаль очень красивая, сколько медалей я выиграла в боксе - олимпийская медаль самая красивая", - отметила Назым.
Напомним, что Кызайбай и Кыргызбаев завоевали бронзовые награды. Также тройку призеров замкнули стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле. Серебряными призерами стали: гимнаст Нариман Курбанов, боксер Нурбек Оралбай и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. Единственное золото на счету дзюдоиста Елдоса Сметова.
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