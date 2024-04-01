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Сколько миллионов заработают казахстанские боксеры на Олимпиаде

Сколько миллионов заработают казахстанские боксеры на Олимпиаде
©ДРС

Федерация бокса озвучила размер вознаграждений для членов сборной Казахстана в зависимости от результатов на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Федерация бокса Казахстана организовала праздник для боксеров и их тренеров, прошедших квалификацию на Олимпиаду в Париж.

Денежные призы были вручены боксерам, завоевавшим лицензию на недавнем отборочном турнире, проходившем в Италии, и тренерам национальной сборной. Боксеры получили 20 тысяч долларов (8,94 миллиона тенге), а главный тренер Мырзагали Айтжанов – 10 тысяч долларов (4,47 миллиона тенге). Кроме того, награды получили и тренеры сборной Казахстана.

Кроме того, на заседании также был объявлен размер вознаграждения, присуждаемого Казахстанской федерацией бокса боксерам, показавшим высокие результаты на Парижской Олимпиаде:

1 место: 220 тысяч долларов (98 миллионов тенге)

2 место: 120 тысяч долларов (53,6 миллионов тенге)

3 место: 70 тысяч долларов (31,3 миллиона тенге)

4 место: 30 тысяч долларов (13,4 миллиона тенге)

5 место: 10 тысяч долларов

А главный тренер и тренерский совет получат финансовое вознаграждение, равное 30 процентам премии боксера, занявшего место.

Напомним, в отборе на Олимпиаду в итальянском Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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