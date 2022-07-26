Представлены программа соревнований и слоган Олимпиады-2024

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже на своем официальном сайте представили программу соревнований, в которой указаны даты и время их начала. Об этом сообщает "Р-Спорт".

В первый медальный день Игр-2024 спортсмены поборются за золото в восьми дисциплинах: велосипедном спорте, дзюдо, фехтовании, прыжках в воду, регби, плавании, стрельбе и скейтбординге.

В заключительный день Олимпиады будут разыграны медали в марафоне (легкая атлетика), борьбе, тяжелой атлетике, водном поло, пятиборье, гандболе и баскетболе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Билеты на различные соревнования в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже будут стоить от 24 до 950 евро, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

По данным организаторов, будет продано порядка 10 миллионов билетов. Официальная продажа начнется в декабре 2022 года.

Более миллиона из них будет реализовано по цене 24 евро. Чуть меньше половины всех билетов - по 50 евро, еще треть - по 100 евро. Оставшиеся 15 процентов будут предложены по высоким ценам. Стоимость самого дорого билета на соревнования составит порядка 950 евро. В это число не входят билеты на церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр.

С февраля 2023 года у зрителей впервые будет возможность приобрести комплексный билет на три различных соревнования. Его стоимость составит 72 евро.

Также оргкомитет летней Олимпиады и Паралимпиады в Париже представил слоган Игр 2024 года. Им станет фраза Games wide open на английском языке (дословно - "Широко открытые Игры", или "Игры, открытые для всех"), или Ouvrons grand les jeux на французском (дословно - "Давайте откроем Игры широко").

"В этом новом слогане четко прослеживается стремление Парижа-2024 обновить модель Игр в соответствии с олимпийской повесткой 2020 года, открыв их для участия как можно большего числа людей. Церемония открытия на берегу Сены, соревнования, проводимые в знаковых местах по всему городу, и мероприятия в Париже объединят людей как на площадках, так и за их пределами, лично и онлайн", - сказал глава МОК Томас Бах.

"Этот подход будет иметь ключевое значение для вдохновения следующего поколения, позволяя еще большему количеству людей во Франции и во всем мире ощутить олимпийский дух и ценности. Это поможет оставить прочное наследие после Игр 2024 года", - добавил он.

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