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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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На Олимпиаде в борьбе состоится историческое событие с участием Казахстана

На Олимпиаде в борьбе состоится историческое событие с участием Казахстана
©uww.org

На Олимпиаде-2024 в Париже впервые будут работать 2 казахстанских рефери по борьбе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Первый из них – Ерик Жумабеков. Родился 23 февраля 1973 года в нынешней области Абай. Категорию международного судьи получил в 2009 году. До этого 10 лет работал на национальном уровне.

"Отбор на ОИ состоялся в два этапа: на прошлогодних чемпионате Азии в Астане и чемпионате мира в Белграде. В Сербии судьи входили в зеленую, желтую и красную категорию. Вместе с Игорем мы находились в зеленой. В этом году также отработали на лицензионных турнирах в Бишкеке и Стамбуле. Отмечу, что в Турции мы вошли в число 70 специалистов. Из них, а также инструкторов и будут в итоге отобраны 50 человек на Олимпиаду. В этот раз впервые на Игры поедут 2 казахстанских рефери по борьбе", - отметил Ерик Жумабеков.

Второй судья – Игорь Лигай. Родился 7 сентября 1985 года в городе Сарыагаш нынешней Туркестанской области. Лигай уже работал на ОИ - в Токио.

"Олимпиада – главная вершина не только для спортсменов, но и для нас. Все делаем для того, чтобы получить это право. Рады, что от Казахстана поедут сразу 2 рефери. На каждых Играх лучший судья награждается призом "Золотой свисток". Вместе с Ериком Ораловичем постараемся заслужить данную награду", - сказал Игорь Лигай.

Все отобранные на ОИ судьи примут участие в семинаре, который с 20 по 24 июня пройдет в Греции. На нем будут обсуждаться моменты, касающиеся улучшения работы судей.

Напомним, что на Играх в Лондоне и Рио Казахстан представлял Бакытжан Жаксыгулов. Авторитетный специалист с 2007 года работал на 6 чемпионатах мира среди взрослых, трех ЧМ среди участников до 23 лет, четырех молодежных чемпионатах мира, двух Азиадах и 14 чемпионатах Азии. В прошлом году он завершил международную карьеру.

Добавим, что Казахстан взял 7 лицензий в борьбе: 4 – в греко-римской, 3 – в вольной.

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Метки:
Олимпиада-2024 вольная борьба

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