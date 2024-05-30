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Новости спорта Теннис WTA
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Стала известна соперница Рыбакиной по третьему кругу Ролан Гаррос

Стала известна соперница Рыбакиной по третьему кругу Ролан Гаррос
©twitter.com/rolandgarros

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

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В третьем круге казахстанка сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (№27), которая во втором раунде обыграла хорватку Петру Мартич (№81) - 6:4, 6:3. Матч запланирован на 31 мая.

Мертенс и Мартич  провели на корте 1 час и 28 минут. В ходе игры бельгийка сделала 3 эйса и совершила 5 двойных ошибок, тогда как хорватка выполнила 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

Напомним, Рыбакина на предыдущих стадиях выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85) и нидерландки Аранчи Рус (№50).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Ролан Гаррос

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