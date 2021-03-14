В России предложили исполнять на Олимпиаде гимн СССР

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил исполнять на Олимпийских играх гимн СССР, передает "Спорт-Экспресс". Ранее CAS запретил использовать песню "Катюша".

"В решении суда прописано: "Запрет на использование официального гимна России". Нет проблем, давайте возьмем гимн Советского Союза. Он запрещен по решению суда? Нет. Гимн СССР существует как музыкальное произведение? Да. Музыка одна и та же? Извините, ребят, вы сами принимали такое решение", - сказал депутат.

Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом. Государственный гимн на церемониях награждения тоже не может звучать. После этого ОКР предложил заменить гимн "Катюшей", но CAS отказал в этой просьбе, считая, что запрет на исполнение гимна распространяется и на другие мелодии, ассоциирующиеся с Россией.