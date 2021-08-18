Тренер олимпийской чемпионки Токио разбился на мотоцикле

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в результате аварии мотоцикла во время поездки по пересеченной местности, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт Федерации фехтования США.

Личу было 62 года. Он тренировал американских рапиристок на пяти Олимпиадах, включая Игры в Токио, где его подопечная Ли Кифер завоевала первую в американской истории золотую медаль в этой дисциплине, победив в финале личного первенства россиянку Инну Дериглазову. В командном турнире Игр-2020 американские рапиристки заняли четвертое место.

Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году.

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