Назван состав сборной Казахстана по вольной борьбе на Олимпиаду-2020 в Токио

Главный тренер команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев огласил список борцов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Казахстанцы выступят в пяти весовых категориях, сообщает Olympic.kz.

Так, страну на ОИ в Токио представят следующие борцы:

до 57 килограммов: Нурислам Санаев (Актюбинская область);

до 65 килограммов: Даулет Ниязбеков (Кызылординская область);

до 74 килограммов: Данияр Кайсанов (ВКО);

до 97 килограммов: Алишер Ергали (Жамбылская область);

до 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область).

По словам Асета Серикбаева, до последнего времени было неизвестно, кто именно поедет на Олимпиаду в весовых категориях до 74 и 125 килограммов.

"Наши борцы участвовали в соревновании Мемориал Вацлава Циолковского в Польше. Поскольку это рейтинговый турнир, мы пришли к выводу, что решения по некоторым весовым категориям примем после него. Мы планировали отсмотреть борцов в 74 и 125 килограммов и выбрать спортсмена с наилучшим показателем. Как видите, в тройку лидеров турнира вошли Данияр Кайсанов (74 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). По приезде в страну мы посоветовались с тренерами и добавили спортсменов, которые заняли призовые места в последнем рейтинговом турнире. Мы дали шанс каждому. До начала Олимпиады осталось чуть больше месяца. Мы объявили состав, чтобы целенаправленно приступить к тренировкам. Мы проведем два учебно-тренировочных сбора перед Олимпиадой", - сообщил Серикбаев.

Напомним, соревнования по борьбе на Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа.

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