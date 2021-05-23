Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Успеха она добилась в марафоне.

Фото: с сайта olympic.kz
Новости спорта Олимпиада-2020
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Сегодня 17:11

Легкоатлетка Жанна Мамажанова завоевала олимпийскую лицензию на участие в Олимпиаде в Токио, сообщает Olympic.kz.

Успеха спортсменка добилась в марафоне, выиграв забег в Австрии. Мамажанова преодолела дистанцию за 2 часа 29 минут и 1 секунду. Олимпийский норматив в этой легкоатлетической дисциплине равен 2 часа 29 минут и 30 секунд. Второе место на турнире заняла чешка Тереза Хрочова, а замкнула тройку лучших Ханна Линдхольм из Швеции.

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Метки:
Япония Олимпиада-2020 Легкая атлетика


Олимпиада-2020
0
Сегодня 17:11
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