Почти 60 процентов японцев выступают за отмену Олимпиады-2020 в Токио

Почти 60 процентов японцев выступают за отмену запланированных на лето Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Киодо, сообщает агентство "Р-Спорт".

Лишь 12,6 процента ответивших высказались за проведение Игр, но с ограниченным числом зрителей, а 25,2 процента респондентов - за проведение мероприятий при пустых трибунах.

Общественное мнение в Японии настроено в основном против проведения Олимпийских игр этим летом. Это связано с крайне низкими темпами вакцинации, резким ростом числа заболевших и особенностями системы здравоохранения, из-за которых в случае резкого роста заболеваний резерва больничных коек оказывается недостаточно.

Так, в Осаке при уровне заражений 800-1000 человек в день больницы оказались неспособны принять всех пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. На протяжении последних недель из всех доступных 356 больничных коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с тяжелой формой течения болезни из-за коронавируса, постоянно заняты более 90 процентов мест. Участились смертельные случаи, когда люди вынуждены находиться дома без достаточной медицинской помощи в ожидании места в больнице.

Несмотря на это, в воскресенье в Токио прошла церемония по случаю обратного отсчета 100 дней до старта Паралимпийских игр, в ходе которой организаторы, а несколько ранее и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, выступили за проведение "успешных и безопасных игр".

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. Олимпийские игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта - 33 и категориям - 339, а в Паралимпийских - впервые будут представлены бадминтон и таеквондо.

Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено, уменьшено число сопровождающих их лиц. В марте 2021 года было также принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.

Исследование проводилось 15 и 16 мая. Число респондентов и значение погрешности не уточняется. В этот раз отвечающим впервые не был предложен вариант ответа "следует перенести событие".

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