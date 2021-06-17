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30 километров до тренировок, обеды в зале и никакой злости. Олимпийская мечта лучника Абдуллина

В Токио он также выступит в командных соревнованиях.

30 километров до тренировок, обеды в зале и никакой злости. Олимпийская мечта лучника Абдуллина
Фото: World Archery©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Казахстанец Ильфат Абдуллин в данный момент находится на пороге осуществления своей главной мечты - участия в Олимпийских играх. Его путь к этому событию был достаточно долог, труден, ярок, в течение него приходилось ездить на тренировки за 30 километров от дома.

Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Стрельба из лука для Казахстана - вид спорта из разряда экзотики. Каких-то определенных традиций пока еще нет. Он только развивается. Однако уже имеются некоторые успехи мирового уровня. Например, медаль этапа Кубка мира. Важное событие, которое придало развитию дополнительный импульс. В данное время сформировался костяк спортсменов. Казахстанскими лучниками была решена одна из важнейших задач. Впервые за 20 лет страна будет представлена в этом виде спорта на Олимпиаде.

Мужская команда по стрельбе из классического лука на чемпионате мира вошла в число восьми сильнейших, что и принесло ей четыре лицензии: три в индивидуальных соревнованиях и одну в командных. Одним из авторов успеха стал Ильфат Абдуллин. 

"Очень важно завоевать медаль на Олимпийских играх. Для меня важно, для парней важно, для всей команды. В стрельбе из лука у нас в стране никогда не было наград с Игр. По-своему будет легендой, если мы ее завоюем. Речь не только о том, что в Казахстане вид спорта не является передовым. Здесь больше речь о технической сложности", - рассказывал Абдуллин.

Его путь к Олимпиаде был сложным. Особенно на стартовом этапе, когда приходилось преодолевать 30 километров до места проведения тренировок. Для этого ему требовалось совершать ежедневно три пересадки.

Занятия следовало совмещать с учебой. И для того чтобы успеть все сделать, Абдуллин постоянно находился в зале. Даже обедал там, чтобы не терять время. И это длилось достаточно долго, пока ему не удалось накопить на автомобиль.

"Я должен был работать на 200 процентов, чтобы купить машину, обеспечить комфорт. Всегда знал, что надо двигаться вперед, чтобы твоя цель или мечта была достигнута. И я ни разу не испытал какого-то раздражения. Всегда ездил на тренировки с настроением. Никогда не злился".

В Токио сборная будет настоящей темной лошадкой, способной всех удивить. Так было, например, на том самом ЧМ, когда в 1/8 финала были обыграны американцы, которые становились вторыми на Олимпиаде. Это говорит об отличном запасе и мировом уровне. 

Возможности команды были проявлены и на одном из этапов Кубка мира. Казахстанскому составу удалось занять итоговое пятое место. Была возможность зацепиться и за подиум, однако не хватило буквально чуть-чуть.

Так что на Играх будет шанс попасть в число призеров не только в команде, но и в индивидуальном зачете. Абдуллин целенаправленно готовится к своей мечте. Пока на пик формы не вышел, но к Токио кондиции как раз будут оптимальными. 

На ОИ соревнования в этом виде спорта обязательны к просмотру. Возможна медаль.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония

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