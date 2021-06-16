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Ждем очередной сенсации? Дмитрий Баландин на Олимпиаде в Токио будет биться за медаль

Рекордсмен страны уже вписал свое имя в историю плавания.

Ждем очередной сенсации? Дмитрий Баландин на Олимпиаде в Токио будет биться за медаль
Фото: Reuters©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Одну из главных сенсаций на Олимпийских играх в Рио сотворил казахстанский пловец Дмитрий Баландин. Спортсмен попал в финал с последним временем, а в итоге взял золотую медаль, всколыхнув мир своим невероятным успехом. Сможет ли он повторить его в Токио? Ответы - в материале Vesti.kz.

Мало кто связывал с ним медальные надежды перед началом ОИ в Рио. Да, успехи на международном уровне были. Но даже и в голову не приходило, что Баландин сможет стать лучшим на Олимпиаде. Там, где царствуют совершенно другие герои.

Однако он доказал не только свою состоятельность, но и возможность проявить себя на Играх представителю любой страны, не входящей в элитный клуб "плавательных". И достижение Баландина - это маяк не только для казахстанцев. Каждый, кто одержим мечтой и много работает, может строить свою карьеру на примере Дмитрия.

Его путь к олимпийским бассейнам начался с алматинских. По его словам, в этот вид спорта он пришел вместе с братом в раннем возрасте. Родители отдали мальчиков в секцию, чтобы те научились плавать. Вот так, по-простому, началась история не только Баландина, но и всего нашего плавания.

Правда, на начальном этапе плавание все же оставалось увлечением. Дмитрий долгое время, практически до восьмого класса, мечтал стать врачом. Параллельно с этим росли результаты в спорте. При непростом выборе решение было приято в пользу бассейна.

Постепенно он вышел на реально высокий уровень. Удивлял не только на просторах Азии, но и на мировых дорожках. Та же золотая медаль на Универсиаде в 2015-м (там же он взял и "бронзу") или статус лучшего брассиста на Азиаде-2014 (три "золота" из трех). Каждый из успехов казался "потолком", который он пробивал на последующих турнирах.

И, собственно, Олимпиада. Мировые эксперты перед соревнованиями на дистанции 200 метров брассом не вносили Баландина в число тех, кто способен возглавить тройку призеров. Неудивительно, когда на соседних дорожках плывут титулованные и знаменитые мастера. 

Баландин стартовал на крайней дорожке. И дальше... Дальше уже история, известная каждому. Сенсация, триумф, первый казахстанец - победитель Олимпиады в плавании.

Правда, пока в его коллекции наград пустует полка, подписанная "чемпионат мира". Никак не удается ему проявить себя на крупном соревновании.

"Бывало такое, что все шло хорошо, вся подготовка идеальна, а в итоге не хватает одного касания. Спорт так или иначе зависит от удачи, везения. Мне пока на ЧМ не фартит. Бывало, что перед мировым первенством получал травму, нарушая подготовку. Но я не сильно переживаю по этому поводу. Все придет, главное - работать", - комментирует сам пловец. 

Тем не менее он относится к мировым лидерам. Статус подтвержден новым турниром Champions Swim Series. В Международной федерации организовали старт для лучших пловцов на различных дистанциях. Баландин получил на них специальное приглашение - без этого выступить на престижном старте нельзя.

Чего ждать от него в Токио? Медали. Дмитрий явно способен повторить свой успех. Пусть не "золото", но попадание в тройку - вполне реальная задача и сценарий его славной карьеры. Тем более за олимпийский цикл он не выпал из обоймы (результаты близкие).

Баландин по-прежнему показывает высокие результаты, которые граничат с лучшими на сегодняшний день. Статус главного фаворита предстоящих Игр удерживает россиянин Антон Чупков. Бесспорно, он сильно прогрессировал, установив мировой рекорд.

Казахстанец же больше теневой лидер. Он поэтапно улучшает форму, не раскрывается на промежуточных стартах полностью. Да и подготовка под руководством крутого Дэйва Сало в США дает свои плоды. Изменения заметны.

Биться за пьедестал придется с сильными японцами, американцами, австралийцами. И это далеко не полный список. Включатся в борьбу Китай, Нидерланды. Компания серьезная, но не непобедимая. Место в истории и возможности для очередной сенсации есть. Дело за Баландиным.

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Метки:
Баландин Дмитрий Олимпиада-2020 Япония

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