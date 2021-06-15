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Битва за наследие. Олимпийская история Зульфии Чиншанло и ее исторический рекорд мира

Медаль в Токио является для нее сложной задачей.

Битва за наследие. Олимпийская история Зульфии Чиншанло и ее исторический рекорд мира
Фото: WFRK
Новости спорта Олимпиада-2020
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Vesti.kz продолжают специальную серию материалов про казахстанских олимпийцев. И в этом выпуске речь пойдет о тяжелоатлетке Зульфие Чиншанло, для которой Олимпиада в Токио станет битвой за наследие и попыткой возвращения на мировой помост.

В сборную Казахстана по тяжелой атлетике Чиншанло попала в раннем возрасте. В 14 лет ее пригласили в команду, с чего и началась ее яркая, с элементами драмы история. К слову, в 2009 году на чемпионате мира в корейском Гоянге он взяла "золото".

На тот момент ей было 16. Однако возраст не стал преградой. Из "темной лошадки" она превратилась в серьезного игрока с большими перспективами - пьедестал на Олимпиаде в Лондоне (2012) стал реальностью, а не бумажным мифом. 

Насыщенным для нее стал 2010 год. В этом сезоне она стала участницей Азиатских игр и юношеской Олимпиады. Итогом выступления стали две серебряные медали. Этим самым она закрепилась в элите мировой тяжелой атлетики, конкурируя практически на равных с лидерами тех лет.

Еще через год она вновь смогла выиграть мировое первенство. В 2011 году его принимал французский Париж. В весе до 53 килограммов она не встретила особой конкуренции. Отрыв от второго места составил восемь килограммов.

Буквально то же самое произошло и на Олимпиаде в Лондоне. Чиншанло в своем стиле, с уверенными выходами на помост стала чемпионкой, открыв новую главу в истории казахстанской тяжелой атлетики. Только вот медаль пришлось вернуть.

После перепроверки допинг-проб было выявлено нарушение со стороны спортсменки. Итогом стали дисквалификация и лишение олимпийской награды. Из-за этого она также пропустила Игры в Рио в 2016 году. 

Несмотря на такой удар, Чиншанло осталась в спорте. И в данное время возвращает свои утраченные позиции. Сделать это сложно. Перерыв был длительный. Отсутствие соревновательной практики и стабильного прогресса соперниц отрицательно сказываются на процессе.

Тем не менее она смогла квалифицироваться в Токио. Стартовые трудности позади. И сейчас можно немного выдохнуть, сосредоточившись уже конкретно на подготовке к Олимпиаде. Для Чиншанло она будет очень принципиальной - битва за наследие, которого лишили.

Ей важно вернуться на вершину мирового помоста. И ОИ-2020 станут самой подходящей площадкой для реализации больших планов. Получиться у нее должно. База есть. Также она является автором исторического рекорда мира в "толчке".

На ЧМ-2014 в Алматы она показала 134 килограмма, что и является высшим достижением. Историческим же оно стало после того, как были изменены весовые категории. Соревнования в категории до 53 килограммов не проводятся.

Будет "золото" в Токио? Вопрос сложный. Результаты последних важных стартов не впечатляют. Она не смогла попасть в число призеров ни на ЧМ, ни на чемпионате Азии. Однако здесь важно помнить, что пока о пиковых кондициях говорить нельзя.

Тренерский штаб давно говорил о том, что форсировать подготовку в сборной не будут. То есть оптимальная форма должна быть уже непосредственно на Олимпиаде. В случае если Зульфия улучшит показатели в "толчке", то можно рассчитывать на награду.

Для этого ей надо добрать больше десяти килограммов. Без этого попасть на подиум будет нереально. Главными фаворитками в весе до 55 килограммов будут китаянки. Причем у этой сборной очень длинный ряд тех, кто может проявить себя на высоком уровне.

Будем надеяться, что Чиншанло за оставшееся время улучшит свои показатели. Пока ее сумма в двоеборье составляет 213 килограммов. Для успеха потребуется поднимать около 230 килограммов.

Пока же перспективы такие: минимум - топ-10, а максимум - "серебро" или "бронза".

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Метки:
Чиншанло Зульфия Тяжелая атлетика Олимпиада-2020 Япония

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