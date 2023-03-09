Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду. Известна сумма

Новости спорта Олимпиада
Сегодня 12:06
©Olympic.kz

Суд вынес решение по делу казахстанского штангиста Дениса Уланова против Минкультуры и спорта, передают Vesti.kz.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 Уланов занял четвертое место в весовой категории до 85 килограммов. За это ему выплатили призовые в размере 30 тысяч долларов.

Но в декабре 2016-го румын Габриэл Сынкрэян был дисквалифицирован за применение допинга, и бронзовая медаль официально перешла Уланову. В ноябре 2018-го на чемпионате мира в Ашхабаде президент IWF Тамаш Аян вручил казахстанцу долгожданную награду.

В связи с бронзой 9 августа 2021 года Уланов обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта о пересмотре размера денежных выплат, поскольку за третье место полагалось 75 тысяч долларов. Однако спортсмену отказали в выплате разницы.

Тогда атлет обратился в суд. Первую инстанцию он выиграл, вот только профильное ведомство решило обжаловать решение.

В итоге после разбирательств судебная коллегия по административным делам Верховного Суда постановила:

"Решение специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана от 10 марта 2022 года, постановление судебной коллегии по административным делам суда города Нур-Султана от 31 мая 2022 года по данному делу оставить в силе. Кассационную жалобу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан оставить без удовлетворения".

Как видно, Минкультуры и спорта должно доплатить штангисту 45 тысяч долларов.

Напомним, 29-летний Уланов является победителем Универсиады-2017, также в его активе есть золото и бронза чемпионата Азии-2016 и 2019.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Олимпиада-2016 Бразилия Тяжелая атлетика Уланов Денис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:06
Олимпиада
Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду. Известна сумма
28 декабря, 13:30
Олимпиада
Еще одна страна подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
16 ноября, 16:29
Олимпиада
Еще одна страна захотела провести Олимпийские игры в 2036 году
27 октября, 16:45
Олимпиада
Мексика захотела принять Олимпийские игры
24 октября, 21:49
Олимпиада
Россиянку лишат золота Олимпиады из-за допинга
21 сентября, 23:33
Олимпиада
"Главный заплыв еще впереди!". Олимпийский чемпион Баландин - о завершении карьеры и дальнейших планах
19 августа 2022, 12:34
Олимпиада
Норвегии грозит отстранение от Олимпийских игр
4 августа 2022, 21:12
Олимпиада
Девять видов спорта вошли в шорт-лист на включение в программу ОИ-2028
23 июля 2022, 14:50
Олимпиада
Олимпиада в четвертый раз в истории может пройти в Лондоне
19 июля 2022, 14:04
Олимпиада
Объявлены сроки проведения летней Олимпиады - 2028
© 2008 - 2023 ТОО «EML»