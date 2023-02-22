В ночь со среды на четверг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Интер" встретится с "Порту", а "РБ Лейпциг" примет "Манчестер Сити". Какова аналитика на эти матчи у Olimpbet?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи, "Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия)

23 февраля, 02:00 (время Астаны)

Клуб из Милана выглядит абсолютным фаворитом в этой паре. Однако двухраундовый спор за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с "Порту" "Интеру" предстоит начинать на своем поле, так как в своей группе "нерадзурри" заняли второе место, тогда как "драконы" выиграли группу В.

Это обстоятельство дает некоторое преимущество португальцам, впрочем, весьма иллюзорное. Итальянцы набрали отменный ход, и остановить их сейчас будет невероятно трудно.

Да, "Порту" тоже в превосходной форме, имеют в своем активе 11-матчевую беспроигрышную и шестиматчевую победную серию во внутреннем чемпионате. Но разве можно сравнивать уровень соперников в Примейре и Серии А?

Опираться на статистику в этом противостоянии особого смысла нет. Да, "Интер" и "Порту" четырежды в истории встречались друг с другом, однако последнее их рандеву датировано 2005 годом, а за это время сменилось не одно поколение футболистов.

Лучше взять в расчет то обстоятельство, что обе команды довольно редко нарушают правила – их в среднем меньше 11 у каждой из сторон за матч группового этапа ЛЧ. Поэтому обратите внимание на дополнительную роспись по фолам: Тотал (23.5) мен –2.14, Тотал (23.5) бол – 1.63, Тотал (25.5) мен – 1.64, Тотал (25.5) бол – 2.12.

Что касается исхода матча в Милане, то эксперты Olimpbet полагают, что у "Интера" в нем заметно больше шансов на благоприятный исход: П1 – 1.72, Х – 3.76, П2 – 5.61.

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)

23 февраля, 02:00

"Быкам" сильно не повезло нарваться в первом же раунде плей-офф на "денежных мешков" из Англии. В принципе, так можно было бы сказать про любую другую команду, которой бы в соперники достался "Манчестер Сити".

И здесь даже не надо обращаться к статистике, чтобы понять, у кого предпочтительнее шансы на выход в четвертьфинал. Тем более, что она лишь подчеркнет историческое превосходство МС – две победы на групповом этапе ЛЧ-2021/22 с общим счетом 8:4.

Команда Хосепа Гвардиолы одним своим названием внушает страх противникам, и это вполне закономерно. "Горожане" уже несколько сезонов кряду считаются главными претендентами на победу в Лиге чемпионов, но всякий раз им чего-то не хватает для триумфа.

Возможно, в этом году им, наконец, покорится недостижимая прежде высота. По крайней мере, в 1/8 финала МС вряд ли столкнется с серьезными трудностями. Вот и аналитики Olimpbet не верят в успех "быков" даже в домашнем матче: П1 – 4.52, Х – 3.77, П2 – 1.86.

"Манчестер Сити" выглядит явным фаворитом игры в Лейпциге и по угловым: П1 – 4, Х – 9.5, П2 – 1.39. Но это, в принципе, легко объяснимо, учитывая английскую прописку команды гостей.

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