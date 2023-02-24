24 февраля астанинский "Барыс" проведет последний матч сезона, а "Сибирь" и "Салават Юлаев" определят третьего лишнего. Аналитика на главные пятничные матчи – в обзоре от самого авторитетного казахстанского букмекера.

КХЛ. Регулярный чемпионат. "Сибирь" (Новосибирск) – "Салават Юлаев" (Уфа)

24 февраля, 15:30 (время Астаны)

На "Востоке" до сих пор идет ожесточенная борьба не только за последнюю путевку в плей-офф, но и за второе место посева – первое за собой давно застолбил "Ак Барс". А на победу в дивизионе Чернышева и, соответственно, преимущество своего льда вплоть до финала конференции, реально претендуют три клуба – "Авангард", "Сибирь" и "Салават Юлаев". У омичей и новосибирцев по 83 очка в активе, у уфимцев – 82, и каждой из команд осталось провести по две игры.

Один из претендентов на победу в дивизионе наверняка отсеется по итогам очного противостояния "Сибири" и "Салавата Юлаева". Клуб из столицы Башкортостана в случае поражения точно лишится шансов на это. Впрочем, выиграть хозяевам будет не так-то просто. Если взглянуть на статистику текущего сезона, то все три предыдущих матча в этой паре завершались в пользу гостей.

Впрочем, аналитики Olimpbet отдают преимущество, пусть и небольшое, подопечным Андрея Мартемьянова: П1 – 2.49, Х – 3.7, П2 – 2.7.

"Барыс" (Астана) – "Локомотив" (Ярославль)

24 февраля, 19:30

Казахстанский клуб откровенно провалил регулярное первенство и впервые за пять лет не пробился в плей-офф, финишировав в статусе худшего клуба Восточной конференции КХЛ. Что касается "Локомотива", то ярославцы давно гарантировали себе участие в Кубке Гагарина, осталось только выяснить, с каким номером посева они поведут борьбу за трофей.

Почти наверняка "железнодорожники" окажутся третьими на "Западе", но чтобы застолбить за собой это место, волжанам желательно набрать хотя бы одно очко в Астане. Для обоих клубов матч в столице Казахстана станет заключительным в "регулярке", однако "Локомотив", в отличие от "Барыса", продолжит сезон в плей-офф.

Смогут ли "барсы" достойно попрощаться со своими болельщиками? Судя по предлагаемым коэффициентам в линии на матч, эксперты Olimpbet не особо верят в такой расклад: П1 – 4, Х – 3.85, П2 – 1.85.

При этом хотелось бы напомнить, что соперникам довольно часто не хватает основного времени, чтобы выявить сильнейшего. Из семи предыдущих встреч три продолжились в овертайме, поэтому обратите внимание на такой вариант ставки: Овертайм: будет – 3.85; не будет – 1.25.

ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва)

24 февраля, 21:00

В своем предыдущем матче "регулярки" ЦСКА уже здорово огорчил одних своих земляков – разгромил "Спартак" 7:1, поставив крест на надеждах "красно-белых" сыграть в плей-офф. А по итогам другого дерби, с "Динамо", "армейцы" могут гарантировать себе победу в дивизионе и второе место в Западной конференции.

Для этого коллективу Сергея Федорова достаточно будет не проиграть "бело-голубым" в основное время, что выглядит довольно реалистично. Из пяти очных дуэлей сезона-2022/23 ЦСКА взял у "Динамо" три, одну проиграл по буллитам и лишь раз уступил по итогам трех периодов. Вот и самый популярный в Казахстане букмекер верит в положительный для "красно-синих" результат: П1 – 1.89, Х – 3.8, П2 – 3.9.

Еще хотелось бы обратить внимание на такой расклад: Olimpbet полагает, что с большой долей вероятности в каждой из 20-минуток будет заброшено одинаковое количество шайб. Самый результативный период:1-й – 4.8, 2-й – 3.35, 3-й – 3.55, равенство – 3.1.

Самые широкие линии на другие игры Континентальной хоккейной лиги – у казахстанского букмекера № 1 по версии престижной премии "Выбор года".

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