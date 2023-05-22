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Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet

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Сегодня 16:09
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22 мая коллектив Галыма Мамбеталиева проведет свой заключительный матч на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Группа В. Казахстан - Словения. 22 мая, 23:20 (время Астаны)

Изначально этот матч рассматривался как главный в борьбе за выживание в группе В, причем обеими сборными. Однако к очному противостоянию казахстанцы уже решили все вопросы по сохранению прописки в элите мирового хоккея на будущий сезон. А вот словенцы с этой задачей не справились, и через год в классе сильнейших мы их не увидим.

Захотят ли словенские хоккеисты хлопнуть дверью напоследок? Или же у них не останется сил и эмоций на сражение со сборной Казахстана, которая, напротив, выйдет на последнюю встречу в отличном настроении?

Эксперты Olimpbet впервые на ЧМ-2023 считают коллектив Галыма Мамбеталиева фаворитом. Победитель матча: Казахстан – 1.73, Словения – 2.08. При этом аналитики верят, что каждая из команд сможет отличиться минимум по два раза. Обе команды забьют хотя бы по 2 гола: да – 1.61.

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