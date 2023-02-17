Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева?

В ночь с 17 по 18 февраля состоится турнир одной из самых престижных лиг кулачных боев - TOP DOG 19. В главном событии зрителей ожидает битва за чемпионство в полутяжелом весе - Марсель Ханов будет защищать перстень в схватке с Олегом "Фомичем".

Марсель Ханов ­- настоящий любимец публики, обладатель премии "Нокаут года 2021" по версии Top Dog. Чемпионский перстень он завоевал в ноябре, когда победил Сергея Макарова техническим нокаутом во втором раунде. Бой против Олега станет для него первой защитой титула.

Марсель - идеальный боец для формата кулачных боев. Быстрый, имеет нокаутирующий удар и сам способен держать прямые попадания, что не раз показывал в боях. Неудивительно, что он является одной из главных звезд промоушена и считается фаворитом в поединке. В линии на поединок Ханов - Фомичев у популярного казахстанского букмекера Olimpbet такие коэффициенты: П1 - 1.53, П2 - 2.34.

Что можно сказать относительно Олега "Фомича" Фомичева, в успех которого аналитики верят не так сильно? Он имеет весомую серию из трех побед подряд в рамках TOP DOG, однако не снискал такой же поддержки фанатов, как у Марселя. Причиной тому является менее эффектный стиль ведения боя. Кроме того, многие фанаты отмечают у него любовь к клинчу и "грязным" ударам. Однако это не умаляет его заслуг, ведь "Фомич" по праву считается одним из главных бойцов полутяжелого веса, и он не зря удостоился чести биться за чемпионский перстень.

Что можно сказать по поводу раскладов на бой? На стороне Марселя не только более мощный удар и отточенная техника, но и размах рук ­- разница в 8 сантиметров может стать существенным преимуществом Ханова перед Фомичевым, стиль которого заточен на ближнюю дистанцию.

Однако cписывать со счетов "Фомича" не стоит ­- в кулачных боях все может решить одно точное попадание. Каждая ошибка может стать последней, когда у тебя нет возможности надолго уйти в клинч, а борьба и вовсе запрещена.

Несмотря на повышенный интерес к чемпионскому поединку, на турнире TOP DOG 19 случится еще много интересного. Рекомендуем обратить внимание на бой в полулегком весе между Николаем Тереховым и Аянчи "Шаманом" Байыр-Оолом с кэфом П1 - 4.2, П2 - 1.25. Два зрелищных бойца, которые не жалеют себя и всегда ищут возможность нокаутировать.

Также достойна внимания встреча настоящего ветерана кулачных боев Алексея Мельникова против Амина "Красавчика" Газимагомедова: П1 - 1.3, П2 - 3.7. Для "Мельника" это будет уже одиннадцатое сражение в TOP DOG.

Роспись на другие бои TOP DOG 19 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года". А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.