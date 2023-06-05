"Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?

6 июня, рано утром по времени Астаны, в Парадайсе состоится вторая встреча финалистов Кубка Стэнли сезона-2022/23. Olimpbet разбирает шансы команд.

Кубок Стэнли. Финал. Второй матч. "Вегас Голден Найтс" – "Флорида Пантерс". 6 июня, 06:00 (время Астаны).

Счет в серии – 1:0.

В стартовой встрече финальной серии плей-офф "Вегас" добился уверенной по счету победы 5:2. Однако итоговый результат не должен вводить в заблуждение хоккейных болельщиков, особенно тех, кто не видел саму игру.

Две трети матча на льду "Ти-Мобайл Арены" в Парадайсе шла абсолютно равная борьба, о чем наглядно свидетельствовала ничья 2:2 перед заключительным периодом.

Однако затем хозяевам удалось забросить три безответные шайбы, причем одну из них – уже в пустые ворота соперников. Это и обеспечило им комфортное преимущество к финальной сирене.

Если же взглянуть на статистку, то по основным ее показателям "Флорида" в первом матче была, как минимум, не хуже и даже перебросала "Вегас" (35-34). Но «пантер» подвела дисциплина, они набрали за игру 46 штрафных минут – против 18-ти у "золотых отбросов".

Сразу два основных хоккеиста "Флориды" – Сэм Беннетт и Мэтт Ткачук – получили по матч-штрафу и во второй встрече участия не примут. У "Вегаса" такой игрок один – Чандлер Стивенсон.

В принципе, ничего страшного для команды Пола Морриса пока не произошло, она всего лишь проиграла первый матч в гостях. Но вот повторное поражение поставит "Флориду" уже в весьма затруднительное положение.

И если во второй игре аналитики Olimpbet не видят явного фаворита, отдавая "Вегасу" лишь незначительное предпочтение (П1 – 2.19, Х – 4.1, П2 – 2.85), то на успешный исход всей серии шансы клуба из Невады после стартовой победы выглядят намного предпочтительнее (Проход: "Вегас Голден Найтс" – 1.38, "Флорида Пантерс" – 3.02).

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