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Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Вчера 15:00
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13 мая наши хоккеисты проведут на чемпионате мира стартовую встречу с командой Норвегии. Аналитики Olimpbet дали расклады на эту игру.

Группа В. Норвегия – Казахстан. 13 мая, 19:20 (время Астаны)

В самом начале планетарного первенства нашей национальной команде предстоит провести один из важнейших матчей турнира – против прямого конкурента в борьбе за выживание в высшем дивизионе, сборной Норвегии. Победивший в этой встрече если не гарантирует себе прописку в элите на будущий сезон, то уж точно максимально приблизится к решению этой задачи.

Казахстанцы подходят к ЧМ-2023 в не самом лучшем состоянии. Сказывается череда отказов от участия в турнире натурализованных хоккеистов и смена тренерского штаба незадолго до поездки в Латвию. Самая большая потеря – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Даррен Диц. Без него нашей обороне придется очень туго.

С Норвегией Казахстан дважды встречался на чемпионатах мира – в 2016-м и 2021-м годах, и оба раза проиграл (2:4 и 1:3). К слову, поражение двухлетней давности помешало команде, тогда возглавляемой Юрием Михайлисом, добиться исторического достижения – выйти в плей-офф.

Сумеют ли казахстанцы взять реванш у скандинавов? Эксперты Olimpbet не особо верят в положительный для нашей сборной исход, считая "викингов" фаворитами предстоящего матча в Риге: П1 – 2.02, Х – 4.09, П2 – 3.07. При этом аналитики ожидают достаточного результативного хоккея: Тот (4.5) М – 2.1, Б – 1.71.

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