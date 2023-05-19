Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы

Турнир Hardcore FC ММА стартует в 19:00 на Almaty Arena. Бойцы из разных стран, включая топовых казахстанцев, проверят друг друга на прочность в октагоне. Как распределились пары?
Спонсор первого стадионного турнира Hardcore FC ММА в Алматы – самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet. Организаторы обещают незабываемый вечер смешанных единоборств.
Всего запланировано 8 бескомпромиссных боев.
Титульный поединок в тяжелом весе:
· Хадис Ибрагимов vs Фернандо «Santo Forte» Родригес
Бой за пояс временного чемпиона в среднем весе:
· Убайдула «Тигр» Тагиров vs Михаил "Черкес" Авакян
Другие поединки:
· Муратбек "Казахский Терминатор" Касымбай vs Аловсет Мамиев
· Куат "Найман" Хамитов vs Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов
· Азизхан Red King Чоршанбиев vs Жуман "Арлан" Жумабеков
· Азамат Бакытов vs Максим Соколов
· Никита Гомзяков vs Магомедали "Маугли" Магомедрасулов
· Багдат Дюсембаев vs Игорь Барабанов
Не пропустите спортивное событие года! Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC – от 3 600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.