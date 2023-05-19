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Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 11:50
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Турнир Hardcore FC ММА стартует в 19:00 на Almaty Arena. Бойцы из разных стран, включая топовых казахстанцев, проверят друг друга на прочность в октагоне. Как распределились пары?

Спонсор первого стадионного турнира Hardcore FC ММА в Алматы – самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet. Организаторы обещают незабываемый вечер смешанных единоборств.

Всего запланировано 8 бескомпромиссных боев.

Титульный поединок в тяжелом весе:

·       Хадис Ибрагимов vs Фернандо «Santo Forte» Родригес

Бой за пояс временного чемпиона в среднем весе:

·       Убайдула «Тигр» Тагиров vs Михаил "Черкес" Авакян 

Другие поединки:

·       Муратбек "Казахский Терминатор" Касымбай vs Аловсет Мамиев

·       Куат "Найман" Хамитов vs Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов

·       Азизхан Red King Чоршанбиев vs Жуман "Арлан" Жумабеков

·       Азамат Бакытов vs Максим Соколов

·       Никита Гомзяков vs Магомедали "Маугли" Магомедрасулов

·       Багдат Дюсембаев vs Игорь Барабанов

Не пропустите спортивное событие года! Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC – от 3 600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.

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