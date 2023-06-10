UFC 289: расклады аналитиков Olimpbet на бой Оливейры и Дариуша

Утром воскресенья по времени Астаны бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра будет доказывать свои амбиции на пояс. Но с насколько удобным соперником ему придется схлестнуться в со-главном поединке вечера?

"У чемпиона есть имя. Его зовут Чарльз Оливейра", – эта цитата бразильца вошла в историю. Сказана она была после того, как его лишили чемпионского пояса после проваленного взвешивания перед боем с Джастином Гейджи.

Чарльз победил в том поединке и получил шанс вернуть вакантный пояс. Но на UFC 280 потерпел сокрушительное поражение в бою с Исламом Махачевым. Оливейра жаждет реванша, но для начала ему нужно пройти восходящую звезду легкого веса – Бенейла Дариуша.

Оливейра начал свой путь в UFC в 2010 году. За эти 13 лет он стал рекордсменом по количеству досрочных побед (19), сабмишенов (16) и наград "Выступление вечера" (12). Он способен найти выход на болевой прием из тех позиций, где многие бойцы чувствую себя беспомощно. Поражение Махачеву было болезненным, но вряд ли оно станет началом конца для Оливейры. Весь его путь состоит из преодоления трудностей и выходов на новый уровень.

Бенейл Дариуш – боец из Ирана, который добился признания в последние пару лет. Серия из 8 побед дала ему возможность максимально близко подобраться к титулу. Бенеил тоже опасен в борьбе и стойке, хотя последние три поединка выиграл судейским решением.

Многие фанаты недолюбливают Дариуша за "скучный" стиль, основой которого является доминирование в партере. Но для самого иранца главным является эффективность и прагматичность. Это может пригодиться ему в грядущем бою.

К слову, в эти достоинства Бенейла верят аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet: П1 – 2.25, П2 – 1.7. И неспроста.

Его стиль напоминает Ислама Махачева и во многом перекрывает все главные козыри Оливейры. Да, фанатам нравятся разные зрелищные "штучки" от Чарльза, но бразильцу придется придумать что-то новое, чтобы остановить борца столь высокого уровня.

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