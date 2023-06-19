Циципас и Медведев начинают битву за новый трофей

За две недели до старта "Уимблдона" сильнейшие теннисисты стараются набрать форму на травяном покрытии. Топовые матчи турнира АТР 500 в немецком Галле – в обзоре Olimpbet.

Грегуар Баррер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция). 19 июня, 18:40 (время Астаны)

24-летний Циципас, пятая ракетка мира, неожиданно провалил дебют на траве в нынешнем сезоне. На прошлой неделе он проиграл в первом же матче возрастному Ришару Гаске (6:7, 6:2, 5:7) в Штутгарте. Сегодня он стартует на турнире в немецком Галле и попробует еще раз набрать форму до старта «Уимблдона».

В соперники по первому кругу Циципасу достался еще один француз – 29-летний Грегуар Баррер, который не входит в топ-50. И едва ли стоит ожидать, что он создаст проблемы талантливому греку.

Да, для Циципаса трава – не профильное покрытие. Но и его оппонент на нем не блещет. К тому же француз не относится к числу теннисистов, способных проявлять характер в борьбе с топовыми соперниками.

Эксперты Olimpbet считают Циципаса однозначным фаворитом этого матча – П1 – 4.6, П2 – 1.2. Вероятнее всего, он разберется с Баррером за два сета, коэффициент на это – 1.64.

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Даниил Медведев (Россия) – Маркос Хирон (США). 19 июня, 21:30

Третья ракетка мира из России на турнире в Галле считается главным фаворитом. Всего полгода назад теннисисты встречались на Australian Open и тогда Медведев просто разгромил Хирона (6-0, 6-1, 6-2).

Предыдущие два турнира Медведев провел очень плохо. Сначала буквально на старте вылетел с грунтового "Ролан Гаррос". А затем, уже на траве, в первом же матче на турнире в Нидерландах тоже зачехлил ракетку.

При этом россиянин выиграл в нынешнем сезоне уже три "Мастерса". И у него было несколько дней, чтобы восстановиться от последнего поражения. Вероятно, на турнир в Галле он очень высоко мотивирован.

Хирон, 57-ая ракетка мира, на трофеи пока не претендует. Он не обладает столь мощной подачей, как Зверев. Но его вполне можно назвать неудобным соперником, который будет цепляться за очки, так как иногда может играть агрессивно. Тем более американца должен вдохновить тот факт, что четыре дня назад россиянин проиграл оппоненту, находящемуся за пределами топ-50.

Аналитики Olimpbet уверены: разгромного счета в этом матче не будет. Коэффициент на то, что будет сыграно больше 20,5 гейма – 1.81.

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