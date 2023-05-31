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"Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 14:21
©Olimpbet

30 мая в Актобе прошла презентация обновленного газона Центрального стадиона города. Работу по замене покрытия профинансировала букмекерская компания №1 в Казахстане – Olimpbet. Новое поле обеспечит качественную игровую поверхность независимо от погодных условий и позволит проводить матчи круглый год.

"Это очень важный подарок городу и всем нашим болельщикам. Ранее поле по своим параметрам не подходило для участия в еврокубках, не соответствовало требованиям УЕФА. Сейчас же, после его реновации, произведенной при финансовой поддержке компании Olimpbet, могу смело сказать, что газон Центрального стадиона Актобе – едва ли не лучший по качеству в стране", – подчеркнул Ерлан Джамантаев, председатель правления ОФК "Актобе".

Сотрудничество Olimpbet и ФК "Актобе" носит долгосрочный характер. Ранее между букмекером и клубом был подписан контракт на три года. За это время планируется вывести на новый уровень спортивные результаты команды, усилить зрелищность матчей, выпустить совместные коллекции одежды и сувениров.

Как сообщили в пресс-службе ведущего букмекера Казахстана, сотрудничество с одним из самых любимых и перспективных футбольных клубов в стране соответствует миссии компании – поддержке и развитию казахстанского спорта.

"Масштабная реконструкция вывела стадион Актобе на уровень, соответствующий актуальным стандартам УЕФА. Это не только демонстрирует нашу совместную партнерскую приверженность спортивному совершенству, но и позиционирует Актобе как один из лучших городов страны для проведения национальных и международных футбольных соревнований", – считает Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям БК Olimpbet.

Для работы над новым игровым покрытием был привлечен эксперт-агроном мирового уровня Виктор Яроменко. Ранее он участвовал в подготовке футбольных полей к матчам финальной части Чемпионата Европы-2012, групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Реконструкция стадиона Актобе также включила в себя усовершенствование систем освещения арены, видеонаблюдения и аудио оповещения, была заменена часть посадочных мест, отремонтированы игровые раздевалки, судейская комната, санузлы, медкабинет, комната допинг-контроля и другие помещения.

Развитая инфраструктура и удобства делают обновленный Центральный стадион Актобе идеальным выбором для проведения матчей национальных сборных и других значимых футбольных событий.

Ближайший матч на новом покрытии пройдет 3 июня в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. ФК "Актобе" примет на своем поле карагандинский "Шахтер".

СПРАВКА

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК "Актобе" – один из самых титулованных клубов Казахстана. Пятикратный чемпион страны. Трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. Многократный участник европейских турниров.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры
Новости
Сегодня , 14:21
Olimpbet.kz
"Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
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