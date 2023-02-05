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Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании

Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании
©Olimpbet

Новая встреча "шпор" с "горожанами", миланское дерби и "Севилья" в гостях у "Барселоны". Приводим коэффициенты игр, которые никак нельзя пропустить.

АПЛ. 22-й тур, "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

5 февраля, 22:30 (время Астаны)

С момента предыдущей встречи "шпор" и "горожан" прошло всего две недели - 19 января они провели отложенный матч седьмого тура премьер-лиги, который завершился волевой победой "Манчестер Сити". К перерыву "Тоттенхэм" вел с перевесом в два мяча, однако в итоге все завершилось в пользу МС - 4:2.

Команда Пепа Гвардиолы еще не утратила надежд отстоять чемпионское звание и продолжает гонку за лидирующим "Арсеналом". При этом отставание "горожан" от "канониров" составляет уже пять баллов при игре в запасе у лондонцев. "Тоттенхэм" же после трех поражений в пяти матчах вывалился из зоны Лиги чемпионов, а по потерянным очкам уступает даже идущему шестым "Брайтону".

И хотя для "МанСити" "Хотспур" достаточно неудобный противник, у которого "горожане" выиграли лишь половину из десяти последних сражений (при четырех поражениях и одном ничейном исходе), эксперты Olimpbet полагают, что у гостей шансы на успех гораздо предпочтительнее: П1 – 4.47, Х – 4.17, П2 – 1.75.

Италия. Серия А. 21-й тур, "Интер" - "Милан"

6 февраля, 1:45

И эти соперники выясняли отношения друг с другом совсем недавно - 18 января оспаривали Суперкубок страны. "Интер" одержал крупную победу 3:0 и забрал трофей. То поражение от земляков стало для "Милана" продолжением кошмара, который начался неделей ранее вылетом в 1/8 финала Кубка Италии от "Торино".

А затем последовали еще два болезненных фиаско в Серии А: "россонери" проиграли "Лацио" и "Сассуоло" с общим счетом 2:9. В результате этого из ближайшего преследователя лидирующего "Наполи" они превратились в пятую команду чемпионата.

Поэтому неудивительно, что аналитики из Olimpbet считают "черно-синих" безоговорочными фаворитами центрального противостояния 21-го тура итальянского первенства. Об этом красноречиво свидетельствуют коэффициенты, предлагаемые в линии на матч "Интер" - "Милан": П1 – 2, Х – 3.59, П2 – 3.89.

Но не спешите заранее хоронить шансы подопечных Стефано Пиоли, ведь у дерби свои законы, а результаты битвы соседей далеко не всегда поддаются логике и здравому смыслу.

Испания. Ла Лига. 20-й тур, "Барселона" - "Севилья"

6 февраля, 2:00

"Блауграна" сейчас явно на ходу: команда под управлением Хави имеет десятиматчевую беспроигрышную серию в Примере, победив в девяти из них. Плюс не так давно был повержен "Реал" в Суперкубке Испании.

Что касается "Севильи", то она движется по дистанции сезона-2022/23 весьма рвано, чередуя яркие победы с оглушительными провалами. Последних, к слову, у андалусийев больше, что к 20-му туру Ла Лиги вылилось в 13-е место в таблице и 29-очковое отставание от идущей первой "Барселоны". Для сравнения: от зоны вылета севильцев отделяют всего два балла.

Встреча первого круга между этими соперниками завершилась разгромом "Севильи" на ее поле, в четвертом туре "Барса" отгрузила в ворота хозяев три безответных мяча. Эксперты Olimpbet считают, что и в родных стенах каталонцы будут неоспоримыми фаворитами, предлагая на матч такие кэфы: П1 – 1.35, Х – 5.37, П2 – 9.25.

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