28 мая в чемпионате Италии встретятся "Ювентус" и "Милан", а в испанской Ла Лиге "Атлетико" примет "Реал Сосьедад". Расклады на эти матчи дали в Olimpbet.

Серия А. 37-й тур. "Ювентус" – "Милан". 29 мая, 00:45 (время Астаны)

В концовке сезона верхняя часть турнирной таблицы Серии А раз за разом претерпевает кардинальные изменения, а виной тому одна-единственная команда – "Ювентус".

То со «старой синьоры» снимут 15 очков, из-за чего она рухнет в середину пелетона, то вернут их, и она поднимется на вторую строчку. Но затем лишат уже десяти балов, и вот "Юве" на седьмой позиции – а это место даже ниже пропуска в Лигу конференций.

Но самое интересное, что и сейчас туринцы не потеряли шансов оказаться в первой четверке по итогам чемпионата. Правда, не все будет зависеть только от них. Самому же "Юве" необходимо выиграть два оставшихся матча, а для начала – победить "Милан", который сам стремится зацепиться за зону ЛЧ, и сейчас как раз он четвертый.

Пока "россонери" впереди "бьянконери" на пять очков, но по итогам матча в Турине это расстояние может серьезно уменьшиться. Эксперты Olimpbet отдают предпочтение "Ювентусу": П1 – 2.36, Х – 3.43, П2 – 3.13.

И это несмотря на то, что безвыигрышная серия "старой синьоры" в противостоянии с "красно-черными" насчитывает уже четыре матча, а на своем поле "Юве" не выигрывал у "Милана" более трех с половиной лет.

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Ла Лига. 37-й тур. "Атлетико" – "Реал Сосьедад". 28 мая, 23:00

В выездном матче 36-го тура Примеры, состоявшемся посреди недели, "Атлетико" непостижимым образом не смог обыграть "Эспаньол", к середине второго тайма имея преимущество в три мяча, но все его растранжирив (ничья 3:3).

Эта потеря очков стоила мадридцам второго места в таблице, которое теперь занимают их земляки из "Реала". Возможно, "матрасники" совершили роковую ошибку в борьбе за серебряные медали.

Впрочем, теперь команде Диего Симеоне, который по окончании сезона покинет клуб, необходимо озаботиться тем, чтобы вообще не выпасть из тройки призеров. Снизу активно подпирает "Реал Сосьедад", имеющий в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию – пять побед и две ничьи.

Именно с клубом из Сан-Себастьяна "Атлетико" и предстоит провести ближайшую встречу. Сейчас между соперниками пять очков разницы, но в случае победы в столице баски сократят свое отставание до двух.

Однако проблема "бело-голубых" в том, что они не могут обыграть «матрасников» на их поле уже более десяти лет, с марта 2013-го, хотя и не уступили в двух последних встречах.

Вот и аналитики Olimpbet больше верят в то, что скорее "Атлетико" продлит свою успешную серию в очном противостоянии с басками, чем "Реал Сосьедад" ее прервет: П1 – 2.09, Х – 3.59, П2 – 3.59. При этом сам матч с большой долей вероятности ожидается "верховым": Тот (2.5) М – 2.11, Б – 1.78.

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