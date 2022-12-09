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Смотрите решающие матчи ЧМ в крутой компании

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Вчера 15:58
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Пять вечеров с блогерами и спортивными экспертами - вход свободный! Сильнейшие сборные на большом экране, призы и развлекательная программа - на Olimpbet Fan Fest в киноцентре "Арман".

Настоящий праздник для любителей футбола! С 9 по 18 декабря смотрите семь главных матчей в сопровождении живой аналитики от спортивных экспертов и звезд блогосферы.

Первый вечер с трансляцией игр Хорватия - Бразилия и Нидерланды - Аргентина пройдет уже сегодня. Сбор в 19:00. Билеты на праздник футбола - 0 тенге! Получить их можно здесь.

Кстати, 18 декабря зрителей ждет особый разгон. Станьте свидетелем развязки телеграм-шоу "Футбольный кружок". На протяжении всего чемпионата команды блогеров и экспертов соревновались в навыках прогнозистов. Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий, шоумен Фима Иванов, вайнер Нурлан Батыров, блогер BekaEasy, актер Нуркен Иманкулов и футбольные комментаторы будут ждать тебя на совместный просмотр финальной игры чемпионата в Катаре. Будет нескучно!

Планируйте заранее просмотр матчей в крутой компании в киноцентре "Арман" (Достык, 104). Количество билетов ограничено.

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Метки:
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