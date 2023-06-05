Olimpbet рассчитал шансы "динозавров" на реванш в противостоянии со "Штутгартом".

Бундеслига. Плей-офф. Ответный матч. "Гамбург" – "Штутгарт". 6 июня, 00:45 (время Астаны).

Болельщики "Гамбурга" поспешили отпраздновать возвращение своего любимого клуба в элиту немецкого футбола спустя пять лет после вылета оттуда и уже даже высыпали на поле с поздравлениями футболистов после победы в заключительном туре Второй Бундеслиги над "Зандхаузеном".

Однако прямой конкурент северян на повышение в классе "Хайденхайм" умудрился в параллельном матче дважды забить "Регенсбургу" в компенсированное время, выиграл и отправил «динозавров» в плей-офф.

А там команду Тима Вальтера ждала встреча со "Штутгартом", который в первом стыковом матче добился уверенной победы со счетом 3:0. И это тот случай, когда можно утверждать, что "Гамбург" еще легко отделался: "автозаводцы" могли громить заканчивавшего игру в меньшинстве соперника в два, а то и три раза крупнее.

Теперь "динозаврам" нужно совершить небольшое чудо, чтобы превзойти "швабов" по итогам двухраундового противостояния. Но способны ли северяне на подвиг по расписанию?

Эксперты Olimpbet почти не верят в то, что "Гамбург" сможет вернуться в Первую Бундеслигу. Проход "Гамбурга" – 15, проход "Штутгарта" – 1.02. И даже в отдельно взятом ответном матче хозяева не считаются фаворитами: П1 – 2.92, Х – 3.75, П2 – 2.41.

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