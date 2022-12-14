Смогут ли действующие чемпионы мира остановить главную сенсацию мундиаля в Катаре?

В ночь со среды на четверг станет известен соперник сборной Аргентины по финалу чемпионата мира по футболу.

Франция – Марокко (01:00)

Появление "Трехцветных" в полуфинале ЧМ-2022 было вполне ожидаемо, их победы над крепкими поляками и сильными англичанами в 1/8 и 1/4 финала соответственно неожиданностью не стали. Как только определилась сетка плей-офф турнира, многочисленные футбольные эксперты только и размышляли, с кем могут пересечься французы по пути к финалу. С испанцами? С португальцами? Но ни с теми, ни с другими действующие чемпионы мира в Катаре так и не встретились, так как обе команды поочередно стали жертвами главной сенсации первенства - сборной Марокко.

Сначала "Атласские Львы" превзошли по пенальти "Красную Фурию", затем, уже в основное время, обыграли "европейских бразильцев", видимо, поставив точку в выступлениях на чемпионатах мира Криштиану Роналду. И вот он – первый в истории полуфинал ЧМ для африканской сборной!

Конечно же, на бумаге Франция выглядит безоговорочным фаворитом этого противостояния. За нее говорят и место в рейтинге ФИФА, и ранг действующего чемпиона мира, и сияющий ярчайшими звездами состав. Но ведь команде Марокко не привыкать к статусу андердога, в нем она подходила едва ли не к каждому матчу ЧМ-2022 – с хорватами, бельгийцами, испанцами и португальцами. И не проиграли ни в одном!

Не стоит сбрасывать со счетов и крепчайшую, практически непроходимую оборону дружины Валида Реграги, за весь турнир пропустившую пока только один мяч, да и его во встрече с Канадой африканцы забили сами себе. Французы же получили в свои ворота в пять раз больше голов, они пропускают в каждом матче ЧМ-2022!

И еще. В отличие от марокканцев, французы уже проигрывали на мундиале в Катаре. Поражение им нанесла сборная Туниса, во многом схожая с ее ближайшим соперником – и в стилистическом плане, и в ментальном, и даже по месту рождения. Одни из лидеров "Атласских Львов" хавбек Сафьян Буфаль и капитан команды, защитник Ромен Сес родились, выросли и получили футбольное образование во Франции. Так что "Трехцветным" снова придется столкнуться с игроками, которые очень хорошо знают их сборную.

Кэфы на этот матч: П1 – 1.6, Х – 4, П2 – 6.89.

И все же шансы французов на второй подряд выход в финал мировых первенств видится намного более реальным событием, чем победа марокканцев. Дополнительной уверенности команде Дидье Дешама и самому тренеру должно придать решение федерации футбола страны продлить контракт со специалистом до окончания Евро-2024.

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