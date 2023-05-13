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Кто следующий? Жанибек Алимханулы защищает титул и жаждет большего

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Вчера 18:00
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Утром 14 мая по времени Астаны состоится бой за титул чемпиона среднего веса по версии WBO. Поединок непобежденного Жанибека Алимханулы и канадца с внушительным рекордом Стивена Батлера – в раскладах от Olimpbet.

Жанибек Алимханулы носит гордое прозвище «Qazaq Style». Он достиг больших успехов в любителях (чемпион Азии и мира в 2013 году). Путь в профессионалах, который состоял из одних побед (13-0), привел его к титулу в среднем весе Всемирной боксерской организации – WBO. В 2022 он стал сначала временным, а потом и неоспоримым чемпионом в своей категории.

Его нынешний оппонент – Стивен Батлер по прозвищу "Bang Bang" (32-3-1). Сейчас канадец смог вернуться на победную тропу после двух сокрушительных поражений в боях с Рёта Муратой и Хосе Масиасом.

Алимханулы – контр-панчер. Особенно стоит выделить его скорость, тайминг и удары левой. Не каждую свою победу он добывает нокаутом, но в каждом бою показывает блестящую технику.

Жанибек уверен в себе. Недавно он озвучил, что Батлер – боец не его уровня и заявил, что готов биться с Саулем Альваресом и амбассадором Olimpbet Дмитрией Биволом. Казахстанец явно показывает, что готов сделать новый шаг в карьере, ведь прямые конкуренты избегают встречи с ним.

Батлер не котируется как равный Жанибеку, хоть и имеет козыри – преимущество в антропометрии и нокаутирующий удар. Но вряд ли этого хватит, чтобы "Qazaq Style" проиграл. Вот и аналитики самого популярного казахстанского букмекера видят Алимханулы явным фаворитом этого боя: П1 – 1.03, П2 – 13.

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Метки:
Olimpbet Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс
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