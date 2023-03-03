Сезон охоты за Кубком Гагарина открыт

В пятницу четыре пары участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги проведут вторые матчи серии 1/8 финала. Последует ли за днем сенсаций день коллективного реванша? Обзор от Olimpbet.

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Адмирал" (Владивосток), 3 марта, 20:00 (время Астаны)

Счет в серии – 0:1

Стартовый день плей-офф вышел не просто сенсационным, он получился по-настоящему уникальным. Все четыре встречи выиграли гости, то есть команды, имеющие более низкий номер посева. Прежде в Кубке Гагарина подобного еще никогда не было.

А начался парад неожиданностей с матча в Уфе, в котором местный "Салават Юлаев" принимал "Адмирал". Дальневосточники сумели добиться ничьей в основное время, а на 17-й минуте овертайма вырвали победу – 2:1 (ОТ).

Тем не менее эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "моряки" сумеют развить свой успех, предлагая на результат второй игры в столице Башкортостана такие коэффициенты: П1 – 1.59, Х – 4.3, П2 – 5.8.

Кроме того, они считают, что на этот раз матч получится намного результативнее стартового противостояния: Тотал (2.5) мен – 3.34, Тотал (2.5) бол – 1.3.

"Ак Барс" (Казань) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 3 марта, 22:30

Счет в серии – 0:1

Казанцы впервые уступили соседям из Нижнекамска в Кубке Гагарина. Прежде эти соперники дважды выходили друг на друга в плей-офф, и обе серии заканчивались "сухими" победами "барсов" со счетом 4:0.

"Ак Барс" явно проспал начало первой встречи с "Нефтехимиком", к первому перерыву пропустив две шайбы. Хозяевам удалось героическими усилиями перевести выяснение отношений в дополнительное время, но овертайм принес удачу гостям – 3:2 (ОТ).

Аналитики Olimpbet считают, что в повторном казанском матче "Ак Барс" возьмет реванш и сравняет счет в серии: П1 – 1.62, Х – 4.5, П2 – 4.9.

"Локомотив" (Ярославль) – "Витязь" (Московская область). 3 марта, 22:30

Счет в серии – 0:1

До встречи с "Локомотивом" "Витязь" не выиграл ни одного матча в Кубке Гагарина за всю свою историю, хотя в плей-офф участвовал трижды.

Впрочем, "железнодорожников" подмосковной команде также не удалось победить в основное время. Первая встреча в Ярославле получилась "застегнутой на все пуговицы", за три периода командам общими усилиями не удалось придумать ни одного гола. Зато овертайм продлился всего 28 секунд, которых "богатырям" хватило, чтобы забросить историческую шайбу – 0:1 (ОТ).

Эксперты Olimpbet полагают, что подобное развитие событий во второй игре крайне маловероятно, оценивая перспективу отсутствия голов кэфом 29. А фаворитом матча № 2 снова называется "Локомотив": П1 – 1.63, Х – 4.3, П2 – 5.2. Но практически такие же расклады были и перед первой встречей в Ярославле.

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Минск). 3 марта, 22:30

Счет в серии – 0:1

Квинтэссенцией "дня букмекера", отныне отмечаемого в КХЛ 1 марта, стала игра в Санкт-Петербурге, где местный СКА прервал 12-матчевую победную серию в противостоянии с минским "Динамо", уступив 4:6.

Обладатель Кубка Континента-2022/23 и абсолютно лучший клуб по итогам регулярного чемпионата провалил матч против команды, которая лишь в самый последний момент завоевала право участвовать в плей-офф.

В одной встрече между питерскими "армейцами" и минскими "зубрами" было заброшено больше шайб, чем в трех других матчах игрового дня, которые, между прочим, все завершились овертаймами.

Но на этот раз в Olimpbet не верят в подобную голевую феерию: Тот (5.5) М – 1.67, Б – 2.2, однако практически не сомневаются в том, что СКА возьмет реванш и сравняет счет в серии: П1 – 1.34, Х – 5.8, П2 – 8.25.

Самые широкие линии на другие игры Кубка Гагарина – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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