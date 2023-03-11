Самые интересные матчи из чемпионатов Англии и Италии – в кэфах от Olimpbet

11 марта в английской gремьер-лиге встретятся "Лестер" и "Челси", а в Серии А "Наполи" примет "Аталанту". Что ждать болельщикам?

АПЛ. 27-й тур. "Лестер Сити" – "Челси"

11 марта, 21:00 (время Астаны)

Похоже, у "Челси" дела пошли на лад – лондонцы впервые в 2023-м году выиграли дважды подряд. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов они одолели дортмундскую "Боруссию" и вышли в следующий раунд турнира. А в АПЛ справились с "Лидсом", прервав черную полосу без побед в национальном первенстве, составлявшую пять матчей.

"Лестер" же, напротив, угодил в яму – "лисы" три игры кряду не могут не просто набрать очков, они не в состоянии хотя бы поразить ворота противников.

Однако, как мы видим на примере "аристократов", любая серия рано или поздно заканчивается. Но начнет ли команда Брэндана Роджерса выходить из кризиса именно в матче с "Челси" – большой вопрос.

"Синие" для "лис" – соперник крайне неудобный, из пяти последних очных дуэлей "Лестер" не уступил лондонцам лишь в одной, завершив ее вничью. Выиграл столичный коллектив и встречу первого круга текущего сезона – 2:1.

Эксперты Olimpbet сильно сомневаются в том, что хозяевам удастся победить: П1 – 3.83, Х – 3.63, П2 – 2.01.

При этом аналитики верят, что "лисы" прервут свою голевую засуху. "Лестер" забьет: да – 1.46.

Серия А. 25-й тур. "Наполи" - "Аталанта". 11 марта, 23:00

В предыдущем туре чемпионата Италии произошло невероятное – проиграл "Наполи", не знавший не просто поражений, а очковых потерь на протяжении восьми матчей. Впрочем, это совершенно не поколебало лидерских позиций "адзурри" – всего лишь отрыв неаполитанцев от идущего вторым в таблице миланского "Интера" сократился с 18-ти очков до 15-ти. В общем, беспокоиться коллективу Лучано Спаллетти по-прежнему не о чем.

Тем более, ближайший соперник "Наполи" сам не может выиграть на протяжении трех туров Серии А подряд. В матчах против "Лечче", "Милана" и "Удинезе" "Аталанта" набрала всего одно очко и забила точно такое же количество мячей.

Сильнее были "адзурри" и в гостевой встрече первого круга первенства-2022/23, победив в Бергамо 2:1. Однако последний домашний матч, состоявшийся в декабре 2021-го года, "Наполи" "Аталанте" проиграл – 2:3.

Тем не менее, самый популярный букмекер Казахстана считает хозяев предстоящей встречи безусловными фаворитами: П1 – 1.69, Х – 4.1, П2 – 5.

Также эксперты Olimpbet больше склоняются к тому, что матч в Неаполе будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.09, Б – 1.79.

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