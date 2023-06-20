Рыбакина и Бублик на травяных турнирах: аналитика Olimpbet

Первые ракетки Казахстана стартуют на кортах в Германии, чтобы подойти к "Уимблдону" в оптимальной форме.

Полина Кудерметова (Россия) - Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 500 Берлин, 15:00 (время Астаны)

Рыбакина, третья ракетка мира, после неудачного сезона на грунте готовится к блестящей игре на траве. Всего две недели осталось до "Уимблдона", который она выиграла в прошлом году. И хотя очки защищать не придется, так как они не были начислены, но доказать всем еще раз свое превосходство, да и набрать новые баллы для мирового рейтинга, тоже очень хорошая мотивация.

24-летняя казахстанка провалила предыдущий турнир "Большого шлема" "Ролан Гаррос". Она снялась с него, сославшись на вирус, который подхватила в Париже. С тех пор прошло более двух недель, которых должно было хватить на восстановление.

На турнире WTA 500 в Берлине Рыбакина считается главной фавориткой. Она стартует с первого круга матчем против 20-летней россиянки Полины Кудерметовой, находящейся в мировом рейтинге за пределами первой сотни.

Младшая сестра более известной теннисистки Вероники Кудерметовой в этом сезоне чередует "Мастерсы" с "Челленджерами". На немецком турнире она преодолела барьер квалификации, но в решающем матче не без труда обыграла швейцарку Сюзан Бандеччи (5:7, 6:2, 6:4), которая в WTA занимает 388 место.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина, одна из лучших теннисисток мира на травяном покрытии, уверенно пройдет в Берлине в 1/8 финала - П1 - 12, П2 - 1.03. Вероятнее всего, матч не будет затяжным - Тот (17.5) М - 2.03.

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Борна Чорич (Хорватия) - Александр Бублик (Казахстан). АТР 500 Галле, 20:00

Нельзя не порадоваться за Бублика в связи с окончанием такого ненавистного ему сезона на грунте. Чорич же, напротив, на глине отыграл весьма неплохо. Медленное покрытие ему заходит больше быстрой травы, где он уже успел провести матч в Нидерландах и проиграл американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6) из топ-70.

С Бубликом у хорвата тоже существует приличная разница в рейтинге АТР. Чорич занимает 14 место, тогда как казахстанец 48-е. Но это как раз тот случай, когда менее рейтинговый теннисист может доставить серьезные проблемы.

Да, игру Бублика нельзя назвать стабильной, но именно на траве он бьется с наибольшим удовольствием. На этом покрытии казахстанец провел уже два матча, сначала обыграв бельгийца Давида Гоффена (7:5, 7:5), а затем уступив итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 2:6), и в целом смотрелся весьма неплохо.

Если Бублику удастся совладать со своими эмоциями, а совершенные ошибки не заставят его ошибаться еще больше и ломать ракетки, он вполне может выйти из этого матча победителем.

Аналитики Olimpbet считают, что в этой встрече на корте сойдутся два примерно равных соперника - П1 - 1.97, П2 - 1.84. Коэффициент на то, что Бублик выиграет с общим счетом 2:1 – 4.1.

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